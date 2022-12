È ufficiale la presentazione del fantastico Honor Pad V8 Pro, il nuovo tablet top di gamma del brand cinese dotato di caratteristiche di elevato livello. Il dispositivo oltre a presentare un display da 144Hz di frequenza di aggiornamento, il settore audio è quello che colpisce maggiormente, infatti: troviamo ben 8 altoparlanti, tutti perfettamente suddivisi per basse, medie e alte frequenze, in maniera tale da ottenere un suono bilanciato. Andiamo a vedere insieme quali sono gli altri dettagli tecnici che troviamo a bordo del nuovo Pad.

L’Honor Pad V8 Pro è alimentato da un processore Dimensity 8100 di MediaTek, a cui sono state abbinate memorie di punta. Unica pecca riguarda il sistema operativo: infatti, l’ultima interfaccia utente Magic OS 7.0 non è basata su Android 13. I colori del tablet sono tre, ossia: Clear Sky Blue, Star Gray e Burning Orange, quest’ultimo si presenta con una superficie in simil-pelle che va ad incidere lievemente sullo spessore e sul peso. Di seguito ecco le altre specifiche tecniche del dispositivo: display LCD IPS da 12,1 pollici con risoluzione WQXGA (2560 x 1600 pixel), refresh rate a 144Hz, 600 nit di luminosità e certificazione Imax Enhanced; processore MediaTek Dimensity 8100, octa core a 5nm da 2,85GHz di frequenza massima e memorie da 8 o 12GB di RAM e 128 o 256GB di spazio di archiviazione.

Quanto al comparto fotografico, il nuovo Honor Pad V8 Pro presenta sul retro una fotocamera da 13MP f/2.0 con autofocus, mentre frontalmente troviamo un 5MP f/2.2 a fuoco fisso. Il device è dotato di connettività Wi-Fi 6 (ax) e Bluetooth 5.2, possiede 8 altoparlanti con supporto Hi-Res, DTS:X, 4 per medie e alte frequenze, 4 per le basse e 4 microfoni. Il device è alimentato da una batteria da 10050mAh con supporto alla ricarica rapida a 35W. Il sistema operativo è Android 12. Infine, è dotato di supporto a Honor Magic-Pencil 3, con 4096 livelli di pressione, latenza di 2 ms, e tastiera Smart Touch. I prezzi i Cina sono i seguenti: 8+128GB 2599 Yuan, al cambio circa 350 euro; 8+256GB 2899 Yuan, circa 390 euro e 12+256GB 3299 Yuan, circa 445 euro. Il dispositivo sarà venduto a partire dal prossimo 30 dicembre, ma non vi è ancora alcun dettaglio se giungerà anche nel mercato europeo.

