Il Motorola Moto G53 è stato appena presentato, andando a rispolverare la fascia bassa del mercato per quanto concerne la proposta della casa alata. Il device si presenta comunque bene ed include, per prima cosa, uno schermo LCD da 6.5 pollici con risoluzione di 1600 x 720 pixel e frequenza di refresh rate a 120Hz. Il telefono è spinto da un processore Snapdragon octa-core di Qualcomm (non meglio precisato), con 4/8GB di RAM e 128GB di storage interno (espandibile tramite microSD). La fotocamera posteriore si compone di un sensore principale da 50MP e di un sensore di profondità da 2MP. La fotocamera frontale presenta un sensore unico da 8MP.

Il Motorola Moto G53 supporta le connettività 5G, Wi-Fi e USB-C ed include la certificazione IP68 contro acqua e polvere. Le dimensioni sono pari a 162,7 x 74,6 x 8,1mm, distribuite in un peso di 183gr. La batteria ha una capacità di 5000mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 18W (non troppo veloce, ma comunque sufficienti per non perdere ore intere col telefono collegato alla presa elettrica, ve lo possiamo assicurare). Android 13 con la MyUI 5.0 gestiranno la parte software del telefono, che presenta anche il lettore di impronte digitali laterale ed il jack per le cuffie da 3.5mm.

Il device ha un prezzo di 899 Yuan, pari a circa 120 euro al cambio attuale per il modello con 4GB di RAM e 128GB di storage interno, e di 1099 Yuan (pari a circa 147 euro) per quello con 8GB di RAM e 128GB di memoria. Non è ancora possibile affermare se il Motorola Moto G53 verrà venduto mai in Europa, varcando i confini del mercato cinese. Nel caso, sareste disposti ad acquistarlo ad un prezzo accettabile? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo.

