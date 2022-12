Il Moto G Play 2022 è stato reso ufficiale: la casa alata lo ha adesso annunciato, rivelandone specifiche tecniche e design. Il device include uno schermo IPS TFT LCD da 6.5 pollice con risoluzione HD+ a 269ppi, frequenza di refresh rate a 90Hz e rapporto schermo-scocca di 86,45%. Il telefono è spinto dal processore MediaTek Helio G37, con 3GB di RAM e 32GB di storage interno (espandibile tramite microSD fino a 512GB). Il lettore di impronte digitali è collocato sul versante posteriore. Sono presenti 2x microfoni ed il jack per le cuffie da 3.5mm. Tra le connettività incluse elenchiamo il Wi-Fi 5, il Bluetooth 5.0, l’USB-C 2.0 ed il GPS (manca l’NFC per effettuare pagamenti contactless).

Il nuovo Moto G Play 2022 include una fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 16MP (apertura f/1.22 e pixel da 1um), un sensore macro da 2MP (apertura f/2,4 e pixel da 1,75um) ed un sensore di profondità da 2MP (apertura f/2,4 e pixel da 1,75um), capace di registrare video fino alla risoluzione FHD a 30fps e con flash LED singolo. La fotocamera frontale include un sensore singolo da 5MP (apertura f/2.4 e pixel da 1,12um). Il device presenta una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 10W (autonomia fino a 3 giorni). Le dimensioni sono pari a 167,24×76,54×9,36mm (peso di 203gr.) e grado di impermeabilità IP52.

Il Moto G Play 2022, disponibile al momento negli USA ed in Canada, ha un prezzo di 169,99 dollari americani e potrà essere acquistato nei mercati selezionati a partire dal 12 gennaio 2023. Se dovesse arrivare anche in Europa (cosa ancora tutta da verificare), potrebbe in qualche modo interessarvi? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

