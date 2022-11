Microsoft ha da poco acquisito Activision Blizzard, facendo luce anche su alcune altre interessanti novità, tra cui la probabile finestra di lancio della PlayStation 6. Il colosso nipponico sarebbe preoccupato circa la possibilità di perdere il franchise Call of Duty proprio per la next-gen console. L’eventualità potrebbe prendere forma a partire dal 2027, cosa che lascia intendere che la PlayStation 6 debutterà a cavallo di quell’anno (del resto, il ciclo di vita medio di una console di gioco è proprio di 7 anni circa).

La PlayStation 5 ha fatto il suo debutto sul mercato nel novembre 2020 (anche se qualcuno non lo direbbe visto che si fa ancora oggi fatica e reperirla), e nel 2027 avrà, quindi, 7 anni di età. Microsoft avrebbe proposto un accordo decennale, che Sony non ha ritenuto soddisfacente. Per adesso le maggiori antitrust del mondo starebbe provando a fare luce sull’operazione di acquisizione: la FTC, per dirvene una, potrebbe anche bocciare il procedimento. Ad ogni modo, a prescindere da come andrà la questione legata all’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, la prossima PlayStation 6 non uscirà prima del 2027, ma almeno adesso sappiamo quando orientativamente potrebbe uscire (sperando si riesca a trovare una soluzione anche per Call of Duty, che sarebbe un peccato non vedere a bordo di PlayStation 6 e di tutte le console della Sony che verranno).

Se non avete ancora acquistato la PlayStation 5, forse adesso potreste provare a portarvela a casa: tanto per la next-gen console di tempo ce n’è in abbondanza (anche perché non tutti ancora sono riusciti a comprarla e quindi è anche giusto abbiano modo di farlo e di godersela per un po’). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

