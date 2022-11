Una notizia che fa male ai colleghi, al web, al mondo dello spettacolo, all’intrattenimento e a tutta l’Italia: è morta Nonna Rosetta, la popolare nonna di Casa Surace. L’annuncio è arrivato dallo stesso staff di Casa Surace con una nota pubblicata sui social.

È morta Nonna Rosetta di Casa Surace

Nonna Rosetta aveva 89 anni. Per il momento non è dato conoscere le ragioni del decesso. La redazione di Fanpage ha confermato la notizia da fonti interne a Casa Surace.

Questo il messaggio di cordoglio del suo team:

“Addio nonna. Ti chiamiamo nonna, perché per tutti noi sei stata veramente una nonna, oltre che la nostra migliore amica. E oggi ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti. Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che pippitierà per tutte le ore che vorrai, e ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la nostra grande famiglia: ‘Stattaccort’. Ci stiamo accorti, tranquilla. Addio, nonna Rosetta”

Sotto la nota postata su Instagram arriva l’affetto dei The Jackal, di Tosca D’Aquino, di Clio Makeup e altre personalità del web che si stringono al dolore di Casa Surace con un’ultima parola d’amore e un abbraccio virtuale. Con la morte di Nonna Rosetta il mondo dell’intrattenimento perde una delle personalità più apprezzate dello spettacolo, con la sua combinazione di ironia, tradizione e saggezza.

Chi era Nonna Rosetta

Nonna Rosetta, all’anagrafe Rosetta Rinaldi, era nata nel 1933 a San Giorgio a Cremano e viveva a Sala Consilina, in provincia di Salerno.

Il nome “nonna” scelto per il suo ruolo in Casa Surace non era dovuto al caso: Rosetta, infatti, era realmente la nonna di Beppe Polito, membro del team. Il suo ingresso all’interno del gruppo di videomaker fu quasi un caso. Lei stessa lo aveva raccontato a Il Mattino durante un’intervista:

“Una volta serviva al cast una donna anziana che interpretasse il ruolo della nonna del gruppo e mio nipote fece il mio nome. Dovevo girare solo un video, invece sono diventata la loro nonna ufficiale”.

Durante un’ospitata nei salotti di Canale 5 aveva raccontato con stupore l’ammirazione del pubblico più giovane, che spesso la fermava per strada per scattare un selfie.

