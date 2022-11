Sono state annunciate le date dell’instore tour di Tananai per il disco Rave Eclissi. L’artista incontra i fan nei principali negozi di musica d’Italia e firma le copie del nuovo album. Si parte il 26 novembre. L’album invece sarà disponibile in tutti i negozi e in digitale dal 25 novembre.

5 le tracce contenute nel progetto che racchiuderà in 15 passi tutte le anime di Tananai e della sua creatività. A proposito del disco, l’artista ha spiegato che si tratta di un sunto delle sue due anime: da un lato la parte più leggera, dall’altro quella più profonda e introspettiva. Da qui il titolo costituito da due termini, agli antipodi, che ben simboleggiano le due anime di Tananai.

“Rave, Eclissi è il sunto delle due anime che fin dall’inizio del mio progetto ho deciso di inserire nelle canzoni. C’è la parte più cazzona, leggera, quella che forse nell’ultimo anno ha permesso alla maggior parte di voi di conoscermi: il Rave. Ma dopo la festa c’è sempre il down, l’Eclissi, il mio lato più introspettivo. L’unica cosa che accomuna questi due aspetti di me è il mettermi sempre a nudo e mi sono ripromesso che lo avrei fatto con ogni aspetto della mia vita“, racconta Tananai che a novembre e a dicembre incontrerà i fan per l’instore tour firmacopie.

Le date dell’instore tour firmacopie di Tananai

26 novembre: centro commerciale Conè – Conegliano – ore 17.00

27 novembre: centro commerciale La Rotonda – Modena – ore 17.00

28 novembre: centro commerciale Elnos Shopping – Roncadelle (BS) – ore 17.00

30 novembre: centro commerciale Porte dell’Adige – Bussolengo (VR) – ore 17.00

01 dicembre: Mondadori Megastore Duomo – Piazza Duomo, Milano – ore 15.00

02 dicembre: centro commerciale Campania – Marcianise (CE) – ore 17.30

04 dicembre: centro commerciale La Romanina – Roma – ore 18.00

07 dicembre: Mondadori Megastore Monte di Pietà – Torino – ore 15.00

08 dicembre: centro commerciale Gran Shopping Mongolfiera – Molfetta (BA) – ore 17.00

09 dicembre: centro commerciale Città delle Stelle – Ascoli Piceno – ore 17.00

