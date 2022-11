Il Samsung Galaxy M32 5G ha iniziato ad accogliere l’aggiornamento alla One UI 5.0 basato su Android 13 prima di molti altri smartphone di fascia media e di fascia alta e più costosi. L’aggiornamento è attualmente in fase di lancio in India.

Come riportato da ‘SamMobile‘, l’aggiornamento di Android 13 con la One UI 5.0 per il Samsung Galaxy M32 5G viene fornito con la versione del firmware M326BDDU4CVK1. L’upgrade include anche la patch di sicurezza di novembre 2022 che corregge quasi quattro dozzine di vulnerabilità. La release potrebbe essere rilasciato in altri Paesi nei prossimi giorni. Se possedete un Samsung Galaxy M32 5G importato dall’India, adesso potete scaricare l’aggiornamento stabile di Android 13 sul vostro smartphone seguendo il percorso “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

L’aggiornamento di Android 13 presenta un design dell’interfaccia utente migliorato, con la funzione “Tavolozza dei colori” che si presta meglio alle esigenze dei utenti, il supporto dinamico delle icone per app di terze parti, widget impilati, icone delle app più grandi nell’area delle notifiche ed animazioni più fluide. L’aggiornamento porta anche dozzine di nuove funzionalità alle app stock. Le prestazioni del telefono sono anche migliorate. Adesso sono disponibili anche alcune altre funzionalità, tra cui: impostazioni della lingua per app, controlli semplificati per la privacy e la sicurezza, una dashboard per la privacy migliorata e migliori funzionalità di accessibilità. Il colosso di Seul ha aggiunto nuove emoji, coppie di emoji animate ed emoji AR. Bixby Routines è stato semplificato in modo che più persone possano usarlo. L’aggiornamento alla One UI 5.0 offre anche la funzione OCR, il che significa che le app stock saranno capaci di estrarre il testo dalle immagini e dal feed live della videocamera.

