Per il Redmi Note 12 Pro Plus è stata confermata la presenza di una fotocamera posteriore da 200MP: parliamo del sensore ISOCELL HPX presentato pochi giorni fa da Samsung, che farà il proprio debutto sul dispositivo del produttore cinese. Il sensore ISOCELL HPX è caratterizzato dal formato 1/1,4″, ha una risoluzione da 200MP, vanta la tecnologia Binning Tetra 2 Pixel (output a 12,5 4×4 o 50 2x2MP), presenta la risoluzione video 8K a 30fps ed ha dimensioni dei pixel pari a 0,56 micrometri (1,12 micrometri con binning a 50MP e 2,24 micrometri con binning a 12,5MP). Non mancano il Dual HDR, lo Smart ISO e l’autofocus Super QPD.

Il Redmi Note 12 Pro (non Plus) dovrebbe, invece, presentare un sensore principale Sony IMX766 da 50MP con OIS (formato 1/1,56″, pixel da 2 micrometri con tecnologia binning). La linea dovrebbe garantire il supporto per la ricarica rapida a 67W per il 12, a 120W per il 12 Pro ed a 210W per il 12 Pro Plus.

Redmi Note12 Pro+

200MP new sensor HPX! pic.twitter.com/vfBb0Ixv8g — Ice universe (@UniverseIce) October 25, 2022

Il Redmi Note 12 Pro Plus dovrebbe anche presentare uno schermo AMOLED con bordi laterali curvi. Uno dei tre dispositivi sarà spinto dal processore MediaTek Dimensity 1080, che ricordiamo essere stato ufficializzato qualche settimana fa. La linea dovrebbe debuttare sul mercato internazionale entro il Q1 2023, ma senza il supporto alla ricarica a 210W. Alcuni leaker, tra cui Sudhanshu Ambhore, sostengono che i Redmi Note 12 in Europa presenteranno specifiche tecniche del tutto diverse rispetto a quelle che caratterizzeranno i dispositivi sul territorio cinese (speriamo non siano troppo ritoccate al ribasso e che il prezzo non subisca troppe variazioni al rialzo). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

