Stando a quanto postato su Twitter dal noto leaker Evan Blass, pare che durante il 2023 Motorola lancerà due esemplari di Razr. Certamente si tratta solamente di un’indiscrezione, ma sappiamo anche che @EvLeaks è piuttosto attendibile e quindi questo rumor potrebbe anche avverarsi. In seguito alla presentazione ad agosto scorso del Motorola Razr 2022, ovvero il flagship dell’azienda a stelle e strisce dotato di Soc Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e caratteristiche tecniche premium, verrà lanciato anche nei mercati internazionali nei prossimi giorni. In attesa che questo dispositivo raggiunga anche il mercato italiano, andiamo a vedere insieme quali dettagli nascondono i futuri smartphone pronti per il 2023.

I prossimi Motorola Razr pieghevoli, che inizialmente faranno il loro debutto in Cina durante il 2023, secondo quanto riferito dal leaker di cui sopra, avranno i seguenti nomi in codice: ‘Juno’ e ‘Venus’, mentre il modello Razr 2022 o Razr 22 presenta il nome in codice ‘Maven’. Il device Juno dovrebbe avere sotto la scocca il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e un display con frequenza di aggiornamento da ben 144Hz; mentre Venus dovrebbe essere un gadget di cui attualmente ancora non si conoscono dettagli.

ARTICOLI CORRELATI

Tuttavia, si sostiene che Motorola possa presentare due flagship entro la fine del 2022: si tratta dei nuovi Edge 40 e Edge 40 Pro, rispettivamente con i nomi in codice ‘Bronco’ e ‘Canyon’. Entrambi dovrebbero essere device top di gamma dotati del SoC di ultima generazione Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 supportato da 8 o 12GB di memoria RAM, di un display FullHD+, di una fotocamera posteriore principale da 50MP e tanto altro ancora. Inoltre, pare che il Motorola Edge 40 Pro possa presentare uno schermo con supporto al refresh rate di 165Hz e una tripla fotocamera posteriore con i sensori 50MP + 50MP + 12MP. Resteremo aggiornati per maggiori dettagli in merito.

Continua a leggere su optimagazine.com