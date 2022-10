L’azienda cinese Zepp Health ha lanciato ufficialmente un fantastico smartwatch di alta gamma super resistente e pensato per gli appassionati di qualsiasi sport: si chiama Amazfit Falcon e la società cinese lo ha definito il ‘primo orologio GPS multisport premium’. Il device, giunto anche nei mercati internazionali (italiano incluso), si presenta super robusto ed è già disponibile all’acquisto su Amazon al prezzo di 499,90 euro (prodotto venduto e spedito dall’e-commerce ) e nel colore Nero supersonico. L’orologio è dotato di materiali ultra resistenti tra cui una cassa unibody in titanio TC4, uno schermo in vetro zaffiro ed il cinturino in silicone liquido da 22mm.

Le dimensioni del nuovo Amazfit Falcon sono pari a 49,45 x 47,2 x 12,95mm per 64gr. di peso, raggiunge un grado di impermeabilità fino a 20ATM, così da poter nuotare o fare surf, oltre a godervi alcuni sport acquatici ad alta velocità, senza preoccupazioni (il device vanta anche una resistenza che ha superato ben 15 test di livello militare). L’Amazfit Falcon sfoggia un display AMOLED da 1,28 pollici con risoluzione di 416 x 416 pixel, 326ppi e 1000nit. Il super orologio multisport premium è dotato di GPS con doppia banda a 6 satelliti, oltre che alle connettività Bluetooth 5.0 LE, Wi-Fi 2,4 GHz ed ai sensori: accelerazione, giroscopico, geomagnetico, barometrico e di luce ambientale.

Il dispositivo presenta fino a 159 modalità sportive, 25 tipologie di allenamenti e 8 sport che riesce a riconoscere in modo automatico. Non mancano funzioni molto interessanti come il BioTracker 3.0 PPG per il monitoraggio giornaliero 24/24 del battito cardiaco, la rilevazione dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), di stress e SomnusCare, che misura la qualità del sonno e la respirazione durante il riposo. Lo straordinario Amazfit Falcon è alimentato da una batteria da 500mAh, in grado di garantire un’autonomia fino a 14 giorni con utilizzo tipico e raggiunge un ciclo di ricarica completo in 2 ore. Il device sfrutta il sistema operativo Zepp OS ed è compatibile con Android 7+ e iOS 12+. L’app di riferimento da scaricare è ‘Zepp’.

