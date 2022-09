HONOR Pad X8 adesso è ufficiale, anche se per il momento solo presso il mercato cinese. Parliamo di un tablet con schermo IPS da 10.1 pollici con risoluzione FHD (1920 x 1200 pixel), spinto dal processore MediaTek Helio G80 (octa-core 12nm, Dual 2GHz Cortex-A75 + Hexa 1.8GHz 6x Cortex-A55 CPU) con scheda grafica Mali-G52 2EEMC2, 4/6GB di RAM e 64/128GB di storage interno (espandibile tramite microSD fino a 512GB). La fotocamera posteriore include un sensore principale da 5MP (apertura f/2.2), mentre quella frontale un sensore da 2MP (apertura f/2.2).

Tra le connettività supportate il Wi-Fi 802.11ac, il Bluetooth 5.1, il GPS con GLONASS e l’USB-C. La batteria ha una capacità da 5100mAh. Le dimensioni generali sono pari a 240,2 × 159 × 7,55 mm, distribuite in un peso di 460 gr. Il sistema operativo di riferimento è Android 10 con Magic UI 4.0. Il nuovo HONOR Pad X8, disponibile nelle colorazioni Dawn Blue e Mint Green, ha un prezzo di 1199 Yuan (pari a circa 171 euro al cambio attuale) per il modello con 4GB di RAM e 128GB di storage interno, e di 1299 Yuan (circa 185 euro) per quello con 6GB di RAM e 128GB di memoria.

Il tablet potrà essere acquistato sul mercato cinese dal 22 settembre (è già possibile ordinarlo, anche se le spedizioni partiranno solo dopodomani). Non sappiamo ancora dirvi se il nuovo HONOR Pad X8 arriverà mai in Italia e soprattutto a che prezzo (se dovesse mantenersi relativamente contenuto questo tablet potrebbe far vedere grandi cose, anche se ormai il segmento non funziona più come accadeva un tempo). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

