Motorola è pronta a presentare i suoi tanto attesi Moto Edge 30 Ultra ed Edge 30 Fusion nel mercato indiano. Tuttavia, insieme agli smartphone premium, il colosso statunitense si è messo a lavoro anche su altri nuovi smartphone, appartenenti alla gamma E: si tratta di Moto E22 e del modello E32 già annunciato lo scorso mese di maggio. Il device, prossimo sul mercato, sarà annunciato a livello mondiale ed in via ufficiale il 16 settembre 2022. Inoltre, il noto tipster Paras Guglani ha anche condiviso immagini di rendering del prossimo smartphone, che ne rivelano tre opzioni di colore: White, Sky Blue e Dark Blue. Andiamo a vedere insieme qualche dettaglio tecnico.

Il prossimo Moto E22, sempre stando ai render trapelati in Rete, sfoggerà probabilmente un display LCD IPS notch da 6,5 pollici a 90Hz, dotato di cornici piuttosto sottili ed una configurazione a doppia fotocamera sul retro. Le immagini del design mostrano anche che il nuovo smartphone della gamma E non dispone di uno scanner di impronte digitali montato sul retro, dunque è possibile che sia incorporato nel pulsante di accensione. Inoltre, si tratterà di uno smartphone economico che probabilmente avrà un prezzo d’acquisto che si aggira intorno ai 10 mila INR, ovvero circa 124 euro.

Nella parte superiore si trova un jack per cuffie da 3,5mm, vicino all’emblema Dolby Atmos, indispensabile per qualsiasi smartphone economico. Posteriormente ci sarebbero due fotocamere in posizione verticale, di cui il sensore principale è da 16MP, mentre per quanto riguarda la batteria dovrebbe avere una capacità di 5000mAh. A parte questo, al momento non abbiamo molte informazioni sul Moto E22. Tuttavia, alcuni siti Web di certificazione hanno rivelato che il device funzionerà sul sistema operativo Android 12 e disporrà di chipset Helio G37. Per il momento non sono disponibili altri dettagli in merito, ma resteremo aggiornati sulla questione.

