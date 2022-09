Adesso possiamo affermare che è ufficiale anche il nuovo HONOR X8 5G, che ricorda molto HONOR 8X, suo fratello diretto, dal punto di vista del design. L’ultimo arrivato include una batteria da 5000mAh con ricarica rapida HONOR SuperCharge a 22,5 W, il supporto alle reti 5G, il processore Qualcomm Snapdragon 480+ 5G (CPU octa-core con 2x Cortex-A76 a 2,2GHz e 6x Cortex-A55 da 1,9GHz, GPU Adreno 619) con 6GB di RAM e 128GB di storage interno (espandibile tramite microSD) ed alcune altre novità degne di nota.

HONOR X8 5G integra uno schermo TFT LCD da 6.5 pollici con risoluzione HD+ di 1600 x 720 pixel in formato 20:9 e frequenza di refresh rate a 90Hz. Le dimensioni generali ammontano a 163,66 x 75,13 x 68 mm, per un peso di 194 gr. La fotocamera posteriore è tripla (principale da 48MP con PDAF, macro da 2MP e sensore di profondità da 2MP), mentre quella frontale singola da 8MP. Sono presenti a bordo uno speaker mono, il jack per le cuffie da 3.5mm, il lettore di impronte digitali ottico (laterale, contenuto nel tasto di accensione o spegnimento). HONOR X8 5G vanta anche il supporto DualSIM, la connettività Wi-Fi 5 (802.11ac), il Bluetooth 5.1, il GPS, l’NFC e l’USB-C 2.0. Il software è rappresentato dalla Magic UI 4.2 basata su Android 11.

ARTICOLI CORRELATI

Il dispositivo, disponibile già in pre-ordine sul mercato italiano sullo store ufficiale del produttore cinese, nelle nuance cromatiche Midnight Black e Ocean Blue, ha un prezzo di 269,90 euro (nell’unica configurazione con 6GB di RAM e 128GB di storage interno). Effettuando il pre-ordine entro fine giornata avrete diritto ad un coupon di 20 euro, da scontare sul prezzo finale (dopo di che, HONOR X8 5G sarà acquistabile anche tramite Vodafone e WindTre).

Continua a leggere su optimagazine.com