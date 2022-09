Qualora i modelli Inspire 3, Versa 4 e Sense 2 di Fitbit non abbiano soddisfatto le vostre aspettative, la società di proprietà di Google si è messa a lavoro su un altro dispositivo da indossare al polso, ossia il Fitbit Charge 6. Questo nuovo modello andrà a sostituire quello ad oggi già in vendita e che è stato presentato nell’estate del 2021. Ora come ora, non vi è alcuna notizia ufficiale, ma a quanto pare qualcosa davvero bolle in pentola e sta per essere rivelato.

Infatti, una piccola conferma sarebbe arrivata proprio dalla FCC lo stesso giorno in cui Fitbit ha annunciato il suo trio di nuovi dispositivi, registrando il nuovo FB424. La normativa suggerisce fortemente che questo sarà un prodotto che farà il suo esordio sugli scaffali dei negozi. Dotato solo di Bluetooth ed NFC, le somiglianze con il predecessore Charge 5 sono chiare dato che solo quella linea ha offerto pagamenti direttamente dal polso. Questo “piccolo” dato sta a significare che non solo il dispositivo esiste davvero, ma anche che sarà messo in commercio in tempi piuttosto celeri, probabilmente in vista del Natale oppure verso gli inizi del nuovo anno (forse al CES 2023).

Stando a quanto rivelato da una fonte, il Fitbit Charge 6 è sarebbe quasi identico al Charge 5, che presenta il display AMOLED a colori touch con alti livelli di contrasto e prevalentemente una superficie di vetro curva con un corpo in alluminio (oltre ad essere dotato di strisce lucide sul lato sinistro, mentre sul lato destro si leggono facilmente leggere i dettagli dell’ECG). La cosa non ci sorprende più di tanto dal momento che Charge 3 e 4 hanno mantenuto lo stesso design per due generazioni consentendo il riutilizzo della stessa banda. Ciò che ha spinto l’azienda statunitense alla produzione di una nuova generazione di indossabile potrebbe essere dipeso dal sensore elettrico per quanto riguarda la conduttanza cutanea cEDA, in grado di elargire informazioni circa i livelli di stress. Insomma, resteremo aggiornati per ulteriori dettagli ed eventuali conferme.

