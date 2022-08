Ci siamo: questa sera, venerdì 12 agosto, alle ore 20.30 presso l’Unipol Arena di Bologna andrà in scena l’amichevole Italia-Francia, una partita dal profilo molto interessante e che può valere, in un certo senso, come rivincita dei quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo che portò i francesi sul podio alla conquista della medaglia d’argento. Dopo l’amara sconfitta contro l’ostica Slovenia, questa sera i ragazzi allenati dal nuovo coach Gianmarco Pozzecco dovranno affrontare un’altra difficile compagine, ma sarà un test fondamentale in ottica degli Europei, in programma da giovedì 1 settembre 2022 fino a domenica 18.

Per quanto riguarda i precedenti tra le due squadre quello di oggi sarà il 99esimo confronto, che vede gli azzurri in vantaggio per 58 vittorie su 40 dei transalpini. La 100esima sfida tra le due Nazionali sarà poi in programma il prossimo 16 agosto sempre alle ore 20.30, ma alla Sud de France Arena di Montpellier, in terra franca. Successivamente l’Italbasket volerà in Germania per disputare la Supercup ad Amburgo, prima contro la Serbia e poi contro i padroni di casa e la Repubblica Ceca. Con i cechi sarà l’ultima sfida prima delle partite ufficiali contro Ucraina e Georgia, valide per le qualificazioni al Mondiale 2023. Il 2 settembre, infine, ci sarà l’esordio di coach ‘Poz’ e dei suoi ragazzi.

Detto ciò, andiamo a scoprire insieme dove vedere la diretta TV e streaming dell’amichevole. La partita Italia-Francia sarà trasmessa in diretta su Sky, precisamente su Sky Sport Area (canale 204 del decoder). Coloro che sono abbonati alla piattaforma di Comcast potranno vedere il match anche in streaming tramite Sky Go sui dispositivi mobili come ad esempio PC, smartphone e tablet. Inoltre, l’amichevole di lusso si potrà seguire in streaming anche sull’app NOW (previo abbonamento). La telecronaca sarà affidata ai microfoni di Flavio Tranquillo, con il commento tecnico di Matteo Soragna.

