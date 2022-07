Lo scorso mese di giugno 2022 i veicoli elettrici a due ruote hanno mostrato un vero e proprio innalzamento in termini di vendite, grazie ad alcune commesse ed al risultato degli eco incentivi. Considerato il fatto che le moto e gli scooter a batteria, in maniera differente dalle auto, moto e motocicli termici, hanno dato esiti piuttosto negativi, l’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori (ANCMA) ha così chiesto di concentrarsi prettamente sull’elettrico.

A tal proposito, il Governo si è messo a lavoro per andare ad incrementare il fondo per gli incentivi rivolti alle moto e agli scooter elettrici. Questa informazione è giunta esplicitamente da Giuseppe Chiazzese, tramite la sua pagina Facebook, il quale ha informato che ben presto si potrà usufruire del nuovo fondo, in arrivo tra l’altro attraverso una riduzione degli incentivi delle auto Plug-in. L’onorevole ha, difatti, affermato che, insieme ai suoi colleghi Luca Sut e Davide Crippa, sono stati in grado di trovare 20 milioni di euro destinati al fondo per acquistare moto, motociclette e scooter elettrici. Nei giorni a venire questa somma di denaro sarà, dunque, caricata sul portale ecobonus.mise.gov.it e rivolta a tutti quei cittadini che vorranno acquistare un veicolo elettrico a due ruote con uno sconto fino al 40%.

ARTICOLI CORRELATI

C’è da dire che, qualora questi fondi non fossero arrivati, si sarebbe dovuto attendere il 2023. Adesso, invece, occorre solamente aspettare un comunicato ufficiale che riveli la data precisa dal momento in cui si potranno usufruire i nuovi fondi. Gli incentivi rivolti ai veicoli elettrici a due ruote riguardano le seguenti categorie: L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7. Inoltre, l’agevolazione pari al 30% del prezzo di vendita, fino ad un massimo di 3000 euro escluso il servizio di rottamazione; l’incentivo pari al 40% del prezzo di vendita, fino ad un massimo di 4000 euro con rottamazione di una moto che si di una classe da Euro 0 a Euro 3. I contributi saranno poi utilizzati come sconto al momento dell’acquisto del veicolo.

Continua a leggere su optimagazine.com