Il OnePlus Ace Pro è apparso nel database del TENAA con numero modello PGP110, anche se bisogna fare delle precisazioni in merito: parliamo, a tutti gli effetti, della versione cinese del OnePlus 10T 5G, che sarà presentato il prossimo 3 agosto (non un altro top di gamma che pure sarebbe potuto arrivare in Europa, come qualcuno di noi aveva ipotizzato pochi giorni fa).

Come riportato da ‘gizmochina.com‘, il dispositivo sarà spinto dal processore Snapdragon 8+ Gen. 1 di Qualcomm, con schermo AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione FullHD+ (2400 x 1080 pixel) e frequenza di refresh rate a 120Hz e lettore di impronte digitali integrato al di sotto del display. Il OnePlus Ace Pro dovrebbe essere reso disponibile nelle configurazioni con 8, 12 o 16GB di RAM e 128, 256 o 512GB di storage interno. Il comparto fotografico presenterà un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 8MP ed un sensore macro da 2MP (la fotocamera frontale integrerà un sensore singolo da 16MP). Il telefono non lesinerà nemmeno per quanto riguarda la batteria, che sarà composta da due celle da 2330mAh ciascuna (naturalmente sarà incluso il supporto alla ricarica rapida a 150W). Le dimensioni del dispositivo dovrebbero ammontare a 163 x 75,4 x 8,75 mm, distribuite in un peso di 203,5 gr.

La gestione software del dispositivo sarà affidata a ColorOS 12.1 basato su Android 12. Non manca molto alla presentazione del OnePlus Ace Pro, che dovrebbe essere in programma per il prossimo 3 agosto e la cosa riguardarci relativamente visto che trattasi della versione del OnePlus 10T 5G destinata al mercato cinese. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

