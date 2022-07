Il Nubia Z40S Pro è uno smartphone gaming estremamente potente, ma anche economico. Le specifiche tecniche di cui è dotato parlano per lui: schermo AMOLED da 6.67 pollici con risoluzione FullHD+, frequenza di refresh rate a 144Hz, touch sampling rate a 480Hz, color 10-bit e 100% DCI-P3 color gamut (tanto per cominciare dal display). Il device è spinto dal processore Snapdragon 8+ Gen. 1, con 8/12GB di RAM LPDDR5 e 128/256/512GB di storage interno UFS 3.1, oppure anche con 18GB di RAM LPDDR5 e 1TB di storage interno. La fotocamera posteriore è tripla, con un sensore principale Sony IMX787 da 64MP (apertura f/1.6 e stabilizzatore ottico di immagine), sensore ultra-grandangolare Samsung JN1 da 50MP (apertura f/2.2) e periscopio da 8MP (apertura f/3.4, sempre stabilizzato).

Non mancano il supporto DualSIM (nano + nano), le connettività 5G SA/NSA, Wi-Fi 802.11 ac, Dual 4G VoLTE, Bluetooth 5.2, GPS con GLONASS e USB-C. Il Nubia Z40S Pro include anche due altoparlanti stereo ed il supporto DTS: X Ultra. Presente il lettore delle impronte digitali sotto lo schermo ed una batteria da 5000mAh con ricarica rapida a 80W (o da 4600mAh con ricarica rapida a 120W). Android 12 con MyOS 12 gestisce la parte software. Le dimensioni generali sono pari a 161,27 × 73,95 × 8,05 mm, distribuite in un peso di 205 gr.

Il prezzo del telefono è di 500, 550, 590 e 660 euro rispettivamente per i Nubia Z40S Pro da 8/128, 8/256, 12/256 e 12/512GB. Il modello con ricarica rapida a 120W da 12/256GB ha un prezzo di circa 630 euro, ed infine quello da 18GB di RAM e 1TB di storage interno costa circa 990 euro. Cifre onestissime per quello che il device è in grado di offrire: speriamo solo arrivi anche in Europa e che non costi troppo di più.

