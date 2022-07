Manca davvero poco alla presentazione ufficiale del prossimo OPPO Reno8 Pro, dispositivo di fascia alta, eppure in questi giorni sono giunte in Rete interessanti immagini dal vivo riguardanti il nuovo OPPO Reno 8Z, rivelate in un leak tramite certificazione NCC. La famosa azienda cinese ha, difatti, lanciato la serie Reno 8 in India, i cui modelli sono costituiti dal Reno 8 color vaniglia e dal Reno 8 Pro, noto in Cina come Reno 8 Pro+. Tuttavia, il marchio si sta preparando per lanciare un altro device della serie soprannominato Reno 8Z, tra l’altro già apparso sui siti web di certificazione NBTC e Indonesia Telecom. Adesso, il dispositivo ha fatto la sua comparsa sul sito web di certificazione NCC, rivelando immagini live dello smartphone.

Stando alle immagini del nuovo OPPO Reno 8Z, il device pare mostrare una configurazione a tripla fotocamera sul retro con un modulo flash LED di forma circolare. La parte anteriore del telefono ha un ritaglio per la fotocamera posto in alto a sinistra e presenta cornici sottili. Il telefono sfoggia bordi curvi e presenta il pulsante di accensione sul lato destro, mentre il bilanciere del volume si trova sulla sinistra. La parte inferiore ha una griglia dell’altoparlante, una porta USB di tipo C e un jack audio da 3,5mm. Oltre a queste informazioni, la certificazione NCC afferma che il telefono presenta il numero di modello CPH2457 e una batteria con numero di modello BLP907 da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 33W.

ARTICOLI CORRELATI

Molto probabilmente OPPO Reno 8Z sfrutterà un processore di fascia media Qualcomm oppure MediaTek. Per il momento, queste appena enunciate sono le sole ed uniche informazioni tecniche attualmente disponibili su questo smartphone in arrivo. Ad ogni modo, il suo lancio sul mercato dovrebbe avvenire tra non molto, dunque è bene restare sintonizzati per maggiori dettagli in merito.

Continua a leggere su optimagazine.com