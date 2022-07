Il prossimo flagship killer? Potremmo star parlando dello Xiaomi 12T 5G, che è stato recentemente avvistato online presso il database asiatico TDKN, a dimostrazione di un suo debutto ormai imminente. Mukul Sharma (aka Stufflistings su Twitter) ha da poco affrontato l’argomento, ribadendo che la serie degli Xiaomi 12T potrebbe corrispondere alla versione estera della prossima serie Redmi K50S, destinata al mercato cinese.

Lo Xiaomi 12T 5G sarà spinto dal processore Snapdragon 8+ Gen. 1, montare uno schermo AMOLED con refresh rate a 120Hz, oltre che 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Il terminale dovrebbe poter contare anche sulla ricarica rapida a 120W, come si evince dal portale della FCC. L’Amazon Prime Day 2022 appena passato ha visto passare in rassegna tante offerte interessanti, molte delle quali con protagonisti proprio i dispositivi di casa Xiaomi, che sono andati davvero a ruba.

Ormai in Italia un po’ tutti gli utenti riconoscono nel brand quell’affidabilità tipica delle aziende più blasonate (fino a qualche anno fa erano pochi quelli ad averne sentito parlare, e quindi disposti ad acquistare un device del produttore cinese, ma ora le cose sono del tutto cambiate). Non possiamo proprio dargli torto, visto che al giorno d’oggi i dispositivi Xiaomi regnano praticamente sovrani in un po’ tutte le fasce di prezzo, tenendo perfettamente testa agli altri brand.

Lo Xiaomi 12T 5G non dovrebbe fare eccezione, ed imporsi, al contrario, come un flagship killer di tutto rispetto (molti sono gli utenti ogni anno a voler puntare su device di questo tipo allo scopo di godere di un certo potere prestazionale a fronte di un prezzo tendenzialmente abbordabile, e comunque lontano da quello che esigerebbe un top di gamma vero e proprio). La vedete così anche voi?

