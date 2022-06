Il Samsung Galaxy XCover6 Pro adesso è stato ufficializzato: parliamo del successore dell’XCover 5, basato sul processore Snapdragon 778G di Qualcomm, con 6GB di RAM e 128GB di storage interno (espandibile tramite microSD fino a 1TB). Il telefono può interfacciarsi con le reti di nuova generazione, oltre a supportare anche il WiFi 6E (a dimostrazione del fatto che il telefono include tutto il parco connettività di cui serve disporre).

Il Samsung Galaxy XCover6 Pro presenta uno schermo LCD da 6.6 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz (con Corning Gorilla Glass Victus+). Parliamo di un dispositivo rugged, con certificazione IP68 e standard militare MIL-STD-810H. Il terminale include un triplo slot (SIM 1 + SIM 2 + microSD), con connettività 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo e QZSS. Le dimensioni ammontano a 168,8 x 79,9 x 9,9 mm per un peso di 235 gr. Non manca il supporto audio 2x microfoni e Dolby Atmos, così come quello a Samsung DeX.

Ci sono anche il riconoscimento facciale ed il lettore di impronte digitali. La fotocamera posteriore si compone di un sensore principale da 50MP (apertura f/1.8, AF), un ultra-grandangolare da 8MP (apertura f/2.2) e videoregistrazione fino a 4K UHD a 30fps (un comparto multimediale comunque di buon livello, di cui non vi pentirete). La batteria ha una capacità di 4050mAh, con supporto alla ricarica rapida a 15W. La colorazione in cui il Samsung Galaxy XCover6 Pro è disponibile è unica, la Black. Potrete acquistare il device a partire dalla metà di luglio in Italia, al prezzo di 629 euro. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

