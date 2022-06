Il Nokia G400 5G potrebbe essere presto lanciato, essendo già stato presentato durante il CES 2022 di Las Vegas lo scorso gennaio. Il device ha ricevuto in questi giorni la certificazione FCC ed il suo manuale è stato avvistato online, a riprova del fatto che il debutto europeo del telefono sia molto vicino. Ormai è chiaro che il telefono arriverà sul mercato europeo entro pochi giorni.

Parliamo del primo smartphone dell’azienda a montare uno schermo con frequenza di refresh rate a 120Hz, dal prezzo di 239 dollari (almeno negli Stati Uniti). Non sappiamo ancora dirvi come sarà l’effettivo nome commerciale del Nokia G400 5G: forse G40, G41 o anche Style Plus. Il dispositivo è caratterizzato dal codice modello ‘TA-1448’, ed ha ricevuto già pure le certificazioni Wi-Fi e CQC (China Quality Certification). Il Nokia G400 5G includerà uno schermo LCD con notch a V e frequenza di refresh rate a 120Hz, oltre ad essere spinto dal processore Snapdragon 480 Plus (il chipset dovrebbe essere questo, anche se non si può mai dire), con 6GB di RAM e 128GB di storage interno.

La fotocamera posteriore sarà tripla, con un sensore principale da 48MP, un ultra-wide da 5MP ed un sensore macro o di profondità da 2MP. La fotocamera frontale presenterà un sensore singolo da 16MP. La batteria dovrebbe avere una capacità di 4900 o 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 20W. Presenti a bordo del Nokia G400 5G le connettività Wi-Fi ac e 5G. Android 12 nativo gestirà il tutto dal punto di vista software. Potreste essere interessati all’acquisto di questo particolare dispositivo o ritenete di essere attratti maggiormente da tutt’altro genere di smartphone, magari con caratteristiche tecniche ancora più elevate? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

