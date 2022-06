Sono stati annunciati anche i nuovi smartwatch Fossil Gen 6 Hybrid, capaci di regalare un design piuttosto classico, con lancette meccaniche, ma anche funzioni tipicamente smart. Le varianti disponibili sono due, Machine e Stella, di cui la prima con cassa da 45mm nella colorazione nera, fumo e silver e con cinturini da 24mm intercambiabili, e la seconda con cassa da 40,5mm nelle colorazioni oro rosa, bitonale e silver, con cinturini da 18mm e design più morbido.

I nuovi Fossil Gen 6 Hybrid includeranno un microfono che permetterà loro di farci interagire con l’assistente digitale Alexa. A bordo è presente anche un sensore per la rilevazione della saturazione di ossigeno nel sangue. Non bisognerà fare a meno neanche delle funzioni relative al tracciamento delle attività per la salute e gli allenamenti, come nel caso del monitoraggio della frequenza cardiaca, la sincronizzazione delle notifiche dello smartphone con tanto di anteprime per chiamate e messaggi, la possibilità di cambiare i quadranti ed un’autonomia di 2 settimane, che consentirà ai nuovi Fossil Gen 6 Hybrid di supportare le funzioni smart per un certo periodo di tempo.

Fossil ha anche migliorato la sua applicazione per iOS e Android, che adesso risulta più personalizzabile e con maggiori informazioni raggiungibili al primo sguardo. I nuovi Fossil Gen 6 Hybrid possono essere acquistati da oggi 27 giugno al prezzo di partenza di 229 (con bracciale in pelle o silicone) e 249 dollari (con bracciale in metallo). Gli indossabili saranno disponibili anche in Italia a partire dal prossimo lunedì, pur non sapendovi ancora dire a che prezzo (speriamo non troppo elevato). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

