Il Garmin Venu Sq 2 sta arrivando, cosa che fa inevitabilmente crescere l’attesa che ci separa dalla sua presentazione. Lo smartwatch avrà una forma squadrata, fornendo un’alternativa al design circolare che, invece, contraddistingue i vari Vivoactive, Forerunner, Instinct, Fenix. Il prodotto è stato di recente certificato da FCC, permettendoci di venire a conoscenza della batteria che lo alimenterà.

L’unità energetica, infatti, avrà una capacità di 205mAh, che gli permetterà di assicurare prestazioni anche migliori di quelle raggiunte dal suo predecessore (fino a 6 giorni in modalità smartwatch, fino a 6 ore con GPS e riproduzione musicale attive e fino a 14 ore con GPS attivo, senza musica). Il Garmin Venu Sq 2 vanta le connettività Bluetooth e NFC (utile per i pagamenti tramite Garmin Pay): non escludiamo possa essere presentata anche una versione interamente dedicata alla musica, con uno storage maggiorato allo scopo di contenere quante più tracce musicali.

Non conosciamo altri dettagli circa le specifiche tecniche del prossimo Garmin Venu Sq 2, ma, per completezza di informazioni, vi riportiamo a seguire le caratteristiche del suo predecessore, il Garmin Venu Sq (che ricordiamo essere stato lanciato a settembre 2020): schermo LCD da 1.3 pollici con risoluzione di 240 x 240 pixel e Gorilla Glass 3, ghiera in alluminio anodizzato e cinturino da 20mm in silicone, resistenza all’acqua fino a 5ATM, GPS, Garmin Pay, rilevazione del battito cardiaco, della saturazione dell’ossigeno, dei livelli di stress, della qualità del sonno e dello stato di idratazione del corpo. Uno smartwatch davvero interessante, su cui più di qualcuno potrebbe voler riflettere per un eventuale acquisto. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

