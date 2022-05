C’è un nuovo OPPO A57 che sta muovendo i suoi primi passi: si tratta del terzo dispositivo per cui il produttore cinese ha usato tale denominazione. Il primo risale al 2016, quando venne ufficializzato un telefono da 5.2 pollici con processore Snapdargon 435 e fotocamera principale da 16MP, cui poi ha fatto seguito nell’aprile di quest’anno un secondo esemplare (sbarcato sul mercato cinese), molto diverso dal primo e con connettività 5G.

L’Oppo A57 di cui vi stiamo parlando adesso è destinato al mercato thailandese (non è escluso che possa arrivare anche altrove più avanti), ed è compatibile solo con le reti 4G LTE (la differenza più grande con il secondo modello citato è proprio questa). Cambia anche il processore: adesso si è deciso di puntare sul MediaTek Helio G35 (invece del Dimensity 810), con 3GB di RAM e 64GB di storage interno (un ridimensionamento di un certo livello visti gli 8GB di RAM ed i 128GB di memoria dell’altro modello, nel suo taglio massimo).

Per il resto, le specifiche sembrano essere rimaste le stesse: schermo LCD da 6.56 pollici con risoluzione HD+, batteria da 5000mAh (anche se, in questo caso, la ricarica appare più veloce, arrivando fino a 33W), fotocamere posteriori da 13 + 2MP e frontale da 8MP. A bordo del nuovo Oppo A57 troviamo anche le connettività WiFi, Bluetooth 5.0, USB-C, GPS e jack per le cuffie da 3.5mm. Disponibile il lettore di impronte digitali laterale insieme ad Android 12 con ColorOS 12.1. Il prezzo dell’Oppo A57 è di 5499 THB, il corrispettivo di circa 149 euro. Se dovesse mantenere cifre simili (ammesso e non concesso che arrivi anche in Europa) siamo sicuri che farebbe stragi di utenti, magari anche tra voi che state leggendo in questo momento.

