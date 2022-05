I Redmi Note 11T Pro e Pro+ sono stati presentati qualche ora fa, insieme alla Xiaomi Mi Band 7. I dispositivi sono molto simili tra loro dal punto di vista estetico, mentre differiscono per quanto riguarda la RAM e la batteria (5000mAh per il primo, 4400mAh per il secondo). Entrambi sono basati sulla MIUI 13 con Android 12 e sono spinti dal processore MediaTek Dimensity 8100 realizzato con processo produttivo TSMC a 5nm. La scheda tecnica, come vi dicevamo, è pressoché identica.

I Redmi Note 11T Pro e Pro+ montano uno schermo LCD da 6.6 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate a 144Hz. Il primo si presenta nelle configurazioni 8/256, 8/128 e 6/128GB, mentre il secondo nei 8/512, 8/256 e 8/128GB. Sono incluse a bordo le connettività 5G, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.3, jack per le cuffie da 3.5mm, GPS, Galileo, Beidou, Glonass e QZSS. Non mancano il supporto dualSIM ed il doppio altoparlante. La fotocamera posteriore si compone di un sensore principale da 64MP (1/1,72″, 4-in-1, pixel 1,6um), un ultra-grandangolare da 8MP (FOV 120°) ed un sensore macro da 2MP. La fotocamera frontale, invece, include un sensore da 16MP.

Come vi dicevamo, la batteria del Redmi Note 11T Pro ha una capacità di 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 67W, mentre quella del Redmi Note 11T Pro+ una capacità di 4400mAh, con ricarica rapida a 120W. Le colorazioni disponibili sono Atomic Silver, Time Blue, Midnight Black (anche versione limitata Astro Boy), mentre i prezzi corrispondono a circa 252, 280 e 308 euro per il Redmi Note 11T Pro da 6/128, 8/128 e 8/256GB; il Redmi Note 11T Pro+ costa, invece, circa 294,322 e 350 euro per le configurazioni da 8/128, 8/256 e 8/512GB.

