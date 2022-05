Il countdown è giunto al termine: è tutto pronto per l’attesissimo Roma-Feyenoord, finale di Conference League. Il match è in programma questa sera, mercooledì 25 maggio, alle ore 21.00 presso l’Arena Kombëtare di Tirana, lo stadio che accoglie 20mila posti, probabilmente il più piccolo ad aver ospitato una finale internazionale. I giallorossi, guidati da mister José Mourinho, sono giunti fino in fondo alla competizione riuscendo a superare il turno preliminare contro il Trabzonspor, vincendo il girone di qualificazione ed eliminando in ordine: Vitesse, Bodo/Glimt e Leicester. Gli olandesi allenati da Arne Slot, dal canto loro, hanno disputato ben due turni in più, eliminando al primo e al secondo turno preliminare Drita e Lucerna, oltre all’Elfsborf nel terzo turno. Avendo vinto il girone, hanno saltato i sedicesimi di finale, come la Roma. Agli ottavi e ai quarti hanno affrontato rispettivamente Partizan Belgrado e Slavia Praga, mentre in semifinale hanno eliminato il Marsiglia.

A questo punto, andiamo a vedere insieme i dettagli della partita, dove vedere la diretta TV e streaming e le probabili formazioni del match. La finale Roma-Feyenoord si giocherà questa sera alle ore 21.00 e sarà trasmessa in diretta TV su DAZN, così come su Sky, che trasmetterà l’incontro sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K e sul numero 251 del satellite. Inoltre, la partita verrà trasmessa in chiaro anche su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). Per quanto riguarda la visione in streaming, potrete seguire la finalissima collegandosi all’app di DAZN da smartphone, tablet o PC; stesso discorso vale per Sky Go e tramite il sito ufficiale di TV8.

La telecronaca di Roma-Feyenoord su DAZN sarà affidata ai microfoni di Pierluigi Pardo e Simone Tiribocchi. Su Sky, invece, ci saranno le voci di Riccardo Gentile e Beppe Bergomi. Di seguito le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Mhkitaryan, Cristante, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham;

FEYENOORD (4-2-3-1): Bijlow, Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Kokcu, Aursnes; Nelson, Til, Sinisterra; Dessers.

