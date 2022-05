Uno smartwatch rugged? Potreste mettere gli occhi sul prossimo Amazfit T-Rex 2, avendo superato ben 15 test di resistenza militare (MIL-STD-810G). L’orologio è capace di garantire un’intera giornata di autonomia ed include tutti i principali sensori: GPS, altimetro barometrico, bussola, accelerometro, giroscopio e quello di rilevazione della frequenza cardiaca, dei livelli di stress e della saturazione dell’ossigeno nel sangue.

L’Amazfit T-Rex 2 è anche resistente all’acqua fino a 10ATM e capace di riconoscere più di 150 tipi di attività motoria. L’orologio dovrebbe includere uno schermo AMOLED da 1.39 pollici con risoluzione di 454 x 454 pixel. Non manca la connettività Bluetooth 5 per il pairing con il proprio smartphone (la compatibilità, immaginiamo, sarà piuttosto estesa ed includerà probabilmente anche il vostro dispositivo, a meno che non disponiate di un telefono parecchio datato, con un sistema operativo troppo obsoleto per essere supportato), mentre la batteria dovrebbe avere una capacità di 500mAh, con un’autonomia dichiarata fino a 24 ore. L’Amazfit T-Rex 2 verrà reso disponibile a partire dal 1 giugno in Italia, Francia e Germania, al prezzo di 229,99 euro ed in quattro colorazioni.

Lo smartwatch in questione è adatto per quanti sono soliti fare escursioni avventurose e necessitano di un compagno di viaggio che possa tenere bene il passo, senza riportare danni in seguito ad eventuali urti o cadute. C’è bisogno di un orologio con un certo grado di resistenza per questo genere di attività (al di là di quella militare non si può andare), l’Amazfit T-Rex 2 potrebbe proprio fare al caso di questi utenti dato il grado di resistenza militare che gli è stato conferito con successo. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

