Parte il tour 2022 e vengono annunciati i concerti di Tananai nel 2023. Mentre il tour nel club in programma per quest’anno fa registrare il tutto esaurito in prevendita, Tananai annuncia i live in programma per il prossimo anno.

Si terranno in primavera e la prima data comunicata è quella del 5 maggio a Napoli, Casa della Musica. A seguire, è atteso sabato 6 maggio all’Atlantico Live di Roma e il 10 maggio a Firenze. Sabato 13 maggio 2023 si esibirà a Padova per un concerto al Gran Teatro Geox e giovedì 18 maggio si esibirà al Fabrique di Milano.

Proprio ieri sera si è tenuto il primo dei due concerti di Tananai al Fabrique, rigorosamente sold out. Il secondo è atteso per il 23 maggio nella stessa location. Tra gli spettatori anche Chiara Ferragni e sul palco il marito Fedez, che ha duettato con il giovane cantante reduce dall’ultimo posto al Festival di Sanremo 2022 ma da un grande apprezzamento del pubblico.

Tananai si è già esibito nelle prime due date del tour 2022, a Venaria Reale e Milano. Sul palco è accompagnato dalla sua band composta da Donald Renda – batteria, Lucio Fasino – basso, Enrico Wolfgang Leonardo Cavion – chitarre.

Sul palco, Tananai suona anche il pianoforte e riserva al pubblico momenti intimi in cui canta e suona solo i suoi fan.

I concerti di Tananai nel 2023

Venerdì 5 maggio 2023 – Napoli, Casa della Musica

Sabato 6 maggio 2023 – Roma, Atlantico Live

Mercoledì 10 maggio 2023 – Firenze, TuscanyHall

Sabato 13 maggio 2023 – Padova, Gran Teatro Geox

Giovedì 18 maggio 2023 – Milano, Fabrique

I biglietti per i concerti di Tananai nel 2023 saranno disponibili in prevendita online e presso i rivenditori autorizzati a partire dalle ore 16:00 del 17 maggio 2022.

