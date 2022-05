Ci sono problemi Zoom nella giornata di oggi 12 maggio per cui non è possibile partecipare alle conferenze. Non abbiamo ancora chiare le cause alla base del disservizio, ma sta di fatto che il programma software di videotelefonia di Zoom Video Communications, in questo preciso momento e già da una ventina di minuti a questa parte, è stato messo fuori gioco. Come riportato da ‘downdetector.it‘, non si tratta di un guasto particolarmente importante, visto che le segnalazioni non sono poi così tante, ma, accedendo adesso al servizio, potrebbe capitare anche a voi di imbattervi nei problemi Zoom oggi 12 maggio.

Proveremo ad indagare sulle cause che stanno generando il disturbo: è più che probabile anche alla base ci siano disguidi a livello di rete, sebbene non meglio precisati. I problemi Zoom di cui vi stiamo dando notizia non è escluso siano dei semplici effetti di quanto, in realtà, sta avvenendo nelle infrastrutture di uno o più provider telefonici. Nel frattempo, se proprio non potete fare a meno di tenere una conferenza in questo preciso momento in cui sono presenti i problemi Zoom di cui sopra, potete provare ad utilizzare un qualsiasi altro servizio omologo, come nel caso di Google Meet, giusto per citarne uno tra i tanti disponibili.

Un altro consiglio che possiamo darvi è quello di controllare la vostra connessione ad Internet prima di affermare con certezza di essere anche voi vittime dei problemi Zoom di oggi 12 maggio. Più semplicemente, infatti, il disturbo che lamentate potrebbe dipendere dal servizio di rete cui vi appoggiate, quindi provate a cambiare connessione per capire se il disguido sia effettivamente legato al programma di videotelefonia di Zoom Video Communications. Nel caso in cui abbiate altre domande da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

