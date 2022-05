Il Nokia N73 è un telefono che conosciamo bene, e che venne commercializzato per la prima volta nel 2006. Stando a quanto riportato da ‘SamMobile‘, c’è la possibilità che il dispositivo torni di moda, in chiava naturalmente rivisitata. Lo smartphone dovrebbe montare il sensore ISOCELL HP1 di Samsung da 200MP, che è stato presentato lo scorso settembre e debutterà a breve a bordo di un terminale del brand Motorola.

Non sappiamo dirvi altro sul conto del nuovo Nokia N73, che dovrebbe essere caratterizzato da un comparto fotografico posteriore ben al di sopra della media, con ben cinque sensori inclusi in un elemento asimmetrico, ben lontano dagli standard che oggi conosciamo. Il sensore ISOCELL HP1 di Samsung è il primo per dispositivi mobili a poter contare su una risoluzione da 200MP, con pixel da 0,64 μm ed un sensore da 1/1.22”. Il pixel binning è affidato alla nuova tecnologia ‘ChameleonCell‘, capace di raccogliere in contemporanea 16 pixel e dare luogo ad un’unica immagine da 12,5MP, con un super pixel da 2,56 μm. Il sensore è anche in grado di unire i pixel a due per volta, componendo un’unica immagine da 50MP.

Per quanto riguarda i video, il sensore ISOCELL HP1 da 200MP di Samsung può acquisire filmati in 8K a 30fps, tramite la risoluzione di 50MP. Come potete vedere, si prospettano cose parecchio interessante sul fronte fotografico, oltre a poter rivedere in azione il Nokia N73, che abbiamo apprezzato anni fa e che adesso tornerà a bussare alle nostre porte, anche se in nuove e ben più apprezzate vesti (naturalmente ci riferiamo al tempo attuale, non che il telefono non fosse apprezzato all’epoca in cui è stato lanciato). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

