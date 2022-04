Il Samsung Galaxy M53 5G è ufficiale: parliamo di un medio-gamma con fotocamera principale da 108MP che ha molto in comune con il Galaxy A73 5G. Il device include uno schermo SuperAMOLED da 6.7 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz, ed è spinto dal processore MediaTek Dimensity 900 con 6GB di RAM e 128GB di storage interno (espandibile tramite microSD fino a 1TB).

La fotocamera posteriore, come vi dicevamo, vanta un sensore principale da 108MP (apertura f/1.8, autofocus), con un ultra-grandangolare da 8MP (apertura f/2.2, fuoco fisso), un sensore macro da 2MP (apertura f/2.4, fuoco fisso) ed uno di profondità da 2MP (apertura f/2.4, fuoco fisso). La fotocamera frontale ha un unico sensore da 32MP (apertura f/2.2). La batteria ha una capacità da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W. Presenti il modem 5G, il Wi-Fi ac, il Bluetooth 5.2 e l’USB-C (non si può di certo dire che lato connettività il Samsung Galaxy M53 5G presenti qualche lacuna). Le dimensioni generali ammontano a 77,0 x 164,7 x 7,4 mm, distribuite in un peso di 176 gr. Le colorazioni in cui il dispositivo verrà reso disponibile sono verde, marrone e blu, con a bordo Android 12 e l’interfaccia grafica proprietaria One UI 4.1.

Non sappiamo quando esattamente verrà commercializzato il Samsung Galaxy M53 5G in Italia, né tanto meno quale potrebbe essere il prezzo di vendita. Per essere un dispositivo di fascia media parliamo comunque di un telefono che sa il fatto suo (non dimenticate la fotocamera da 108MP e la batteria da 5000mAh), pronto a regalare grandi soddisfazioni a chi vorrà acquistarlo. Siete d’accordo anche voi? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

