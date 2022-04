Il prossimo OPPO Reno 8 è protagonista di alcune interessanti indiscrezioni trapelate circa alcune specifiche e un render (che, però, pare sia già stato smentito). L’azienda cinese è solita presentare due famiglie ogni anno relative ai telefoni di fascia media della serie Reno. In questo 2022 è stato lanciato il Reno 7, ancora non svelato del tutto e non giunto nemmeno in Europa, ma dagli ultimi rumors si starebbe parlando già dei prossimi Reno 8. Ciò che ha colpito sin da subito è stato specialmente il design, molto simile al nuovo OnePlus 10 Pro, considerato anche il fatto che entrambi i device fanno parte della stessa società madre, la BBK Electronics Corp. A quanto pare, però, questo dettaglio pare sia stato smentito da Louis Li, presidente di OnePlus China, spiegando che tale anticipazione non ha nessun riscontro con la realtà. Dunque, prima di scoprire il vero design, ci soffermiamo principalmente sulle probabili specifiche dello smartphone.

Stando alle ultime indiscrezioni giunte dal famoso leaker Digital Chat Station e condivise attraverso un post sul noto social network cinese Weibo, il nuovo OPPO Reino 8 sfoggerà un display AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e refresh rate a 120 Hz, contraddistinto da un foro per la fotocamera anteriore situato in alto a sinistra. Per quanto concerne il reparto fotografico, il device di medio-gamma mostrerà un sensore principale Sony IMX766 da 50MP. Per il momento non abbiamo a disposizione altri dettagli tecnici, neppure relativamente alla batteria.

La gamma OPPO Reno 8, dispositivo basato sull’interfaccia proprietaria ColorOS con Android 12, potrebbe lanciare anche le varianti Reno 8 Pro e Reno 8 Pro+, con debutto in Cina già nei prossimi mesi di maggio e giugno 2022. Ora come ora, tutto tace dall’azienda con sede a Dongguan: dunque, non ci resta che attendere maggiori informazioni in merito.

