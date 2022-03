Oppo A96 ha debuttato qualche giorno fa sul mercato asiatico ed eccolo arrivare subito anche in Italia. Il medio-gamma verrà reso disponibile nel nostro territorio nella configurazione con 8GB di RAM e 128GB di storage interno (espandibile tramite microSD fino a 1TB). Il device avrà un prezzo di 299 euro.

Confermato anche per il modello a noi destinato il processore Snapdragon 680 4G (octa-core da 2.4GHz), con 8GB di RAM LPDDR4X e 128GB di storage UFS 2.1. Oppo A96 ha uno schermo LCD da 6.59 pollici con risoluzione FHD+ a 401ppi e frequenza di refresh rate a 90Hz. La fotocamera posteriore integra un sensore principale da 50MP (da 1/2,7″, ottica con apertura f/2.2), uno di profondità da 2MP (apertura f/2.4) ed uno zoom digitale 5x con fino a 20 scatti consecutivi. Le connettività presenti corrispondono alle seguenti: 4G, NFC, dualSIM (nano 4G + nano 4G), Wi-Fi 802.11ac Wave2 e 802.11a/b/g/n e Bluetooth 5.1. La batteria arriva ad una capacità di 5000mAh (diventato quasi uno standard per certi dispositivi) ed include il supporto alla ricarica rapida Supervooc a 33W (anche inversa).

Le dimensioni generali ammontano a 164,4 x 75,7 x 8,4 (Starry Black) / 8,5 mm (Sunset Blue), distribuite in un peso di 191 gr. Non mancano la certificazione IP54 contro polvere e liquidi, il lettore di impronte digitali laterale, il riconoscimento facciale ed il supporto Dirac HD Audio. Il sistema operativo di riferimento sarà Android 11 con ColorOS 11.1 (non dovrebbe passare troppo tempo prima che il dispositivo si aggiorni ad Android 12, o almeno così sembrerebbe a prima vista) e le colorazioni disponibili Starry Black e Sunset Blue. Oppo A96 è già disponibile in Italia al prezzo di 299 euro per la configurazione 8/128GB, che è anche l’unica presente nel nostro mercato.

