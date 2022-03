Il Redmi 10c è stato ufficializzato per sbaglio sul Twitter di Xiaomi con un post che è stato subito dopo cancellato dal produttore cinese. Come riportato da ‘gsmarena.com‘, parliamo di un dispositivo di fascia medio-bassa, che non porta con sé particolari caratteristiche degne di nota, pertanto pensiamo proprio si sia trattato di un errore, e non di una strategia per creare scalpore intorno al telefono (com’è successo in altri casi).

Il Redmi 10c dovrebbe includere uno schermo da 6.71 pollici (non si conosce ancora la risoluzione, né tanto meno la frequenza di refresh rate del pannello) ed essere spinto dal processore Snapdragon 680, con 4GB di RAM e 64/128GB di memoria interna (le colorazioni disponibili dovrebbero essere nera, blu e verde). Il lettore di impronte digitali è presente, anche se collocato dietro. La fotocamera frontale è integrata nel notch a V, mentre quella posteriore dovrebbe comporsi di due sensori, di cui il principale da 50MP (non male, in realtà, per trattarsi di un dispositivo entry-level) ed uno secondario di cui non sappiamo ancora niente (potrebbe trattarsi di un sensore di profondità o di uno macro, a seconda dei casi).

Il Redmi 10c ha generato un po’ di confusione per quanto riguarda il prezzo di vendita, che comunque dovrebbe aggirarsi intorno ai 171 e 190 euro circa, rispettivamente per le versioni con 4GB di RAM e 64GB di storage e con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Un device così potrebbe fare al vostro caso (con tutte le limitazioni che ha visto che comunque parliamo di un entry-level, e non di un dispositivo di fascia media, né tanto meno di un top di gamma)? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

