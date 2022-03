Il nuovo iPhone SE 2022 è stato da poco presentato, ma, come sempre accade nel corso dei keynote di casa Apple, non era ancora stata resa nota la quantità di RAM che lo scandisce. Come riportato da ‘macrumors.com‘, il developer Moritz Sternemann ha analizzato a fondo il codice della versione 13.3 Release Candidate di Xcode 13 distribuita in seguito all’evento Peek Performance.

Il nuovo iPhone SE 2022 pare montare 4GB di RAM, ovvero 1 in più rispetto ad iPhone SE 2020 e lo stesso quantitativo che troviamo a bordo degli iPhone 13 e 13 mini (i modelli Pro e Pro Max ne integrano 6GB). Il dato pare essere attendibile, pur non essendo stato divulgato direttamente da Apple. In ogni caso, il nuovo iPhone SE 2022 pare aver fatto diversi passi in avanti rispetto al suo predecessore, tra cui il processore Apple A15 Bionic, una migliore autonomia della batteria, la connettività 5G, una migliore esperienza fotografica, vetro frontale e posteriore più robusto e 1GB di RAM in più, che sicuramente tornerà utile per quelle applicazioni che sfruttano più memoria RAM (come nel caso delle applicazioni di video e foto ritocco) e le varie attività di multitasking. La differenza non è poi tanta, ma fa senz’altro piacere a chi, come tanti anche tra i nostri lettori, deciderà di acquistarlo.

ARTICOLI CORRELATI

I preordini del nuovo iPhone SE 2022 partiranno domani 11 marzo, con spedizioni a partire dal 18 marzo, con prezzi da 529 euro (parliamo del melafonino più economico dell’intera offerta di Apple, almeno per quanto riguarda gli ultimi modelli usciti). Uno smartphone, questo, con tanti punti a favore e che potreste avere voglia di acquistare. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com