Il realme narzo 50 è stato appena presentato in patria e non sappiamo se arriverà mai in Italia (teoricamente sì, visto che è, a tutti gli effetti, il successore del realme narzo 30). Il dispositivo include uno schermo LCD da 6.6 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate 30-48-50-60-90-120Hz a 401ppi, oltre che ad essere spinto dal processore MediaTek Helio G96, con 4/6GB di RAM LPDDR4X (fino a 11GB Dynamic RAM) e 64/128GB di memoria interna UFS 2.1. Il lettore di impronte digitali è posto lateralmente, con il supporto dualSIM a tre slot (SIM1 + SIM2 + microSD). Non mancano a bordo le connettività 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, USB-C, GPS con Glonass, Galileo e Beidou.

Il sistema operativo di riferimento è Android 11 con realme UI 2.0. La fotocamera posteriore si compone di un sensore principale da 50MP (apertura f/1.8), un sensore macro da 2MP (apertura f/2.4, distanza 4cm) e un B&W da 2MP (apertura f/2.4). La fotocamera frontale consta di un sensore singolo da 16MP (apertura f/2.05). La batteria ha una capacità di 5000mAh con supporto alla ricarica Dart Charge a 33W. Le dimensioni generali sono pari a 164,1×75,5×8,5mm per 194 gr. di peso, nelle colorazioni Speed Blue e Speed Black. Il realme narzo 50 sarà disponibile sul mercato indiano ai prezzi di 12999 e 15499 INR (pari a circa 153 e 182 euro al cambio attuale), rispettivamente per le versioni 4/64 e 6/128GB.

Vedremo se il realme narzo 50 arriverà mai in Europa, e quindi anche in Italia (sarebbe davvero un gran bel colpo considerata la possibilità offerta dalla RAM dinamica, soprattutto in ottica gaming). Voi sareste disposti a puntare sul dispositivo qualora dovesse arrivare ufficialmente pure nel nostro Paese? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete in basso.

