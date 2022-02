OPPO, azienda cinese di elettronica di consumo con sede a Dongguan, ha da poco lanciato sul mercato indiano e in via ufficiale l’OPPO Watch Free, ovvero uno smartwatch dotato di interessanti particolarità ad un prezzo molto conveniente e di una nuova funzione di monitoraggio del sonno. Vediamo insieme quali sono le caratteristiche tecniche di questo interessante fitness-tracker.

L’OPPO Watch Free sfoggia un display curves AMOLED da 1,75 pollici (con 280 x 456 pixel di risoluzione), 100% DCI-P3 color gamut e 326ppi. A bordo troviamo diversi sensori, tra cui: il sensore di movimento a 6 assi, il rilevatore ottico della frequenza cardiaca, il sensore per il rilevamento dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) ed il sensore di luminosità ambientale. Tra le funzioni presenta anche il monitoraggio dell’attività sportiva e sono incluse queste modalità: 100+ sports modes with automatic tracking in 6 sports mode that includes running, walking, outdoor cycling, swimming, elliptical machine, and rowing machine. L’orologio è dotato di connettività Bluetooth 5.0, compatibile sia con Android 6.0 e superiori, sia con iOS 10.0 e superiori.

Il wearable è resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità e monta una batteria da 230mAh. garantendo un’autonomia fino a 14 giorni con una ricarica completa, mentre occorrono solo 5 minuti di ricarica per un giorno di utilizzo. Un interessante peculiarità del dispositivo riguarda la funzione di monitoraggio del sonno, ovvero OSleep, con la quale grazie ai sensori dello smartwatch si potranno valutare i rischi per la salute delle attività rilevate durante il sonno, come ad esempio l’apnea e il russamento. Per quanto concerne la data di uscita nel mercato italiano (lo si può trovare su Amazon e su OPPO Store) ed il prezzo, il nuovo OPPO Watch Free costerà 99,99 euro con consegna disponibile a partire dal prossimo 10 febbraio nelle colorazioni Vanilla e Black.

