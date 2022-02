Dopo i titoli rumorosi e le battutine nate per quel ciondolo che stilizza una foglia di marijuana, Ornella Muti risponde alle polemiche. L’attrice, che parteciperà al Festival in questa prima serata del 1° febbraio in qualità di co-conduttrice, ha presenziato alla conferenza stampa di questa mattina e proprio in quel contesto ha risposto alle domande dei giornalisti sul suo rapporto con la cannabis legale.

Con una voce molto decisa e un tono perentorio Ornella Muti fa subito chiarezza: chi associa il suo ciondolo a una spinta al consumo conviviale della cannabis si sbaglia, e proprio sull’accezione negativa della parola “cannabis”, cui spesso inciampano molte persone, si sofferma l’attrice.

ARTICOLI CORRELATI

Ancora di più, Ornella Muti sottolinea che lei spinge sulla cannabis legale, dunque all’aspetto terapeutico della cannabis che molti – proprio per il nome canna-bis – confondono con il consumo della canna, ovvero della marijuana come droga leggera. Queste le parole di Ornella Muti sulla cannabis:

“La cannabis legale è già legale. Io quella spingo, non spingo l’aspetto ludico della canna. Mi dispiace che cannabis venga legata a canna. Pensano che io giri per il backstage donando canne. Io mi curo omeopaticamente“.

Con queste parole Ornella Muti tenta di spegnere le polemiche e le malelingue da parte di chi la immagina con i dreadlock, lo sguardo perso nel vuoto e gli occhi rossi sotto l’effetto di uno spinello. A più riprese, durante la conferenza stampa, l’attrice sottolinea che la sua battaglia riguarda l’indirizzo terapeutico della cannabis legale già in uso presso molte realtà e contro la quale si batte l’ala più conservatrice della politica e dell’opinione pubblica.

Di seguito i video comparsi sui social con la risposta di Ornella Muti sulla cannabis, intervenuta a seguito di una domanda da parte di una giornalista che, inevitabilmente, ha toccato uno dei temi più cliccati delle ultime ore.