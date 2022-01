Una notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta questa mattina riguardava l’annuncio della prossima scomparsa di Wish, la famosa piattaforma di e-commerce online fondata nel 2010 e che facilita le transazioni tra venditori e acquirenti, in Italia. Il celebre negozio online che vende di tutto sembrava dovesse chiudere i battenti nel nostro Paese a partire dal 1 marzo 2022. La comunicazione della chiusura la sta dando Wish ai propri utenti registrati, attraverso una mail. Quale sarebbe stata la motivazione che ha portato a tutto ciò e cosa sarebbe potuto accadere agli ordini già effettuati? Andiamo a vedere insieme i dettagli.

Wish ha preso questa difficile decisione e la chiusura partirà per determinati mercati già dal prossimo 1 febbraio mentre per quanto riguarda l’Italia la data era fissata al 1 marzo. Gli utenti che hanno effettuato ordini prima della data odierna, venerdì 28 gennaio, andranno a buon fine senza alcun intoppo nei tempi necessari, tranne se i venditori singoli non prendano la decisione di annullarli. In tal caso, occorrerà mettersi in contatto direttamente con loro visto che l’account Wish resterà attivo anche dopo la data di chiusura proprio per questo tipo di situazioni.

Questo è quello che sarebbe successo se non fosse arrivata la smentita ufficiale da parte di Wish circa la sua prossima scomparsa dal mercato italiano, che, a quanto pare, non avverrà. La arriva da una portavoce della società, che ha confermato la permanenza dell’Italia tra i Paesi in cui l’e-commerce continuerà ad operare senza interruzioni di sorta (come invece, almeno inizialmente, era parso di capire). Potete prendere visione dei mercati in rotta di collissione con Wish, le cui cause sono ancora sconosciute (le vendite potrebbero non essere andate come la società sperava), da questo indirizzo, che vi consigliamo di consultare per ulteriori chiarimenti.

