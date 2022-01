Il nuovo Honor Magic V è stato appena presentato, come pure lo smartwatch Honor Watch GS 3. Adesso è il momento di concentrarsi sulla Honor Magic UI 6.0, di cui è stata appena diffusa la roadmap ufficiale, come riportato da ‘gsmarena.com‘. La prossima interfaccia proprietaria del produttore cinese sarà basata su Android 12 (saranno presenti i servizi Google e le varie applicazioni di Google).

Nel Q1 2022 la distribuzione della Honor Magic UI 6.0 interesserà Honor Magic 3, Magic 3 Pro e Magic 3 Pro+. Nel Q2 2022, ovvero tra aprile e giugno, il rilascio riguarderà Honor 50, Honor 50 Pro, Honor 60 e Honor 60 Pro. Nel Q3 2022 l’aggiornamento verrà distribuito a bordo dei Honor 50 SE (non sappiamo se toccherà anche ad Honor 50 Lite), Honor Tablet V7 e Tablet V7 Pro, e sui vari altri Honor X30, X30i e X20. La Honor Magic UI 6.0 migliora il multitasking e le funzioni cross-device, e attribuisce un ruolo di grande importanza a Magic Live (posizione, profili e intelligenza artificiale per imparare le abitudini del proprietario ed offrire spunti e suggerimenti personalizzati).

Un capitolo speciale merita il Multi-Windows, che permette di suddividere lo schermo per utilizzare più applicazioni contemporaneamente, in accoppiata vincente con Magic Live, che riconosce automaticamente i contenuti visualizzati e consiglia all’utente il passaggio a tale modalità. La funzione Honor Sharing è in grado di supportare la condivisione di schermo, tastiere e mouse e consente il trasferimento dei file tra il dispositivo ed il PC Windows tramite Honor Connect, che offre una connessione veloce (1.2Gbps) a bassa latenza (10 ms). Le novità dell’interfaccia proprietaria dell’OEM cinese sono anche tante altre, quindi capiamo bene chi non vedo l’ora di riceverla. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

