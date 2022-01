Sono emerse un paio di immagini inedite e reali di Honor Watch GS 3, a dimostrazione che il lancio dell’orologio intelligente del produttore cinese si appresta ad essere sempre più vicino. Ricordiamo che lo smartwatch è stato presentato in via ufficiale il 12 agosto 2021 insieme a varie immagini ufficiali e all’elenco intero delle sue funzionalità. Pare che i test pubblici del wearable siano cominciati lo scorso ​​24 dicembre 2021 e che stia già iniziando ad arrivare nei negozi fisici in Cina.

Dalle immagine reali è possibile ammirare l’Honor Watch GS 3 in un elegante colore nero, sia per quanto riguarda la cassa che per il cinturino (in gomma). Il dispositivo si presenta identico alle immagini ufficiali diffuse ad agosto durante la presentazione locale. Il leaker che ha mostrato le inedite immagini ha anche rivelato che lo smartwatch non possiede il supporto alla ricarica wireless, ma che il suo prezzo è davvero interessante e ragionevole. Un’ulteriore notizia relativa all’orologio è che si tratta del primo wearable del produttore cinese ad avere a bordo un motore AI (intelligenza artificiale) per la frequenza cardiaca a 8 canali.

Tale tecnologia permette un’elevata precisione nel monitoraggio dinamico della frequenza cardiaca, riducendo il rischio di instabilità del segnale del ritmo cardiaco. L’Honor Watch GS 3 sfoggia, inoltre, un quadrante di forma rotonda che dovrebbe sfoggiare una cassa in metallo dove si potranno trovare due pulsanti fisici. In merito al cinturino, invece, lo smartwatch farà uso di cinghie a sgancio veloce (senza perdite di tempo). Il prodotto verrà commercializzato in tre varianti di colorazione e design, precisamente: Voyager, dotato di cassa color argento e cinturini in pelle blu, Streamer Classic, con cassa dorata e cinturini in pelle marrone e Racing Edition, con cassa grigia e cinturini in gomma nera.

