Natale è ormai alle porte ed è giunto il tempo di fare acquisti e regalini. Per giunta, se siete grandi amanti del mondo Disney e appassionati di film, serie TV e cartoni, ecco giungere un’interessante sorpresa. Disney+, infatti, ha annunciato la disponibilità, nei punti vendita selezionati, delle nuove Disney Plus Cards. Si tratta di carte fisiche che consentono al cliente di acquistare e regalare un anno di abbonamento al servizio streaming on demand di Disney, al costo di soli 89,90 euro.

Una volta acquistata la Disney Plus Card, che ricordiamo essere solamente in questo formato, il cliente riceverà in cassa anche un codice che darà diritto a 12 mesi di utilizzo gratuito del valore di 89,90 euro (ossia, la medesima cifra che andreste a pagare per l’abbonamento di 1 anno al servizio Disney+).Tale codice, inoltre, non potrà essere usufruito da quegli utenti che già possiedono un abbonamento attivo: infatti, per poter utilizzare l’importo della card, dovranno prima aspettare che scada il periodo di abbonamento, assicurandosi di aver disattivato il metodo di pagamento già utilizzato dall’account. Insomma, si tratta di un regalo davvero interessante e da non perdere se volete fare felice qualcuno a voi caro. Tale codice dovrà essere utilizzato durante l’iscrizione alla seguente pagina.

Qualora doveste andare incontro ad intoppi o problemi di qualsiasi natura relativi all’acquisto di una Disney Plus Card oppure se volete ricevere ulteriori informazioni in merito, potrete recarvi direttamente sul sito di supporto ufficiale cliccando su questo link. Una volta fatto ciò, sarà anche possibile conversare con il servizio clienti oppure chiedere loro di essere contattati tramite chiamata da un operatore non virtuale. Ricordiamo che il catalogo Disney+ sta diventando sempre più ricco di contenuti interessanti per tutta la famiglia, soprattutto in questo mese di dicembre con l’arrivo del Natale.

