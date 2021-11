I bonifici del Super Cashback da 1500 euro stanno arrivando: il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha cominciato ad inviare le prime notifiche nell’app IO. L’accredito vero e proprio dovrebbe arrivare entro la fine del mese di novembre all’indirizzo dell’IBAN indicato di fase di registrazione. I partecipanti saranno all’incirca 100 mila. Dalle classifiche pubblicate è venuto fuori che chi è riuscito a rientrare nelle prime 100 mila posizioni ha effettuato 787 transazioni presso rivenditori fisici nei primi 6 mesi del 2021, pagando con carta di credito (lo scopo è quello di combattere l’evasione fiscale favorendo metodi di pagamento tracciabili a discapito dei contanti).

In pratica, sono serviti almeno 4,35 pagamenti per ciascuno dei 181 giorni intercorsi tra il 1 gennaio ed il 30 giugno di quest’anno. Non sappiamo dirvi quante penalizzazioni siano state applicate per gli utenti che erano riusciti ad aggirare le regole, effettuando tantissimi piccoli pagamenti, specie nelle stazioni di servizio (un soggetto collezionò la bellezza di 1100 rifornimenti di carburante da 25 centesimi ciascuno, che sappiamo essere un’azione disonesta).

ARTICOLI CORRELATI

Vi ricordiamo che il Super Cashback da 1500 euro è stato cancellato verso la metà di quest’anno dal governo Draghi, e che non verrà riproposto l’anno prossimo. Lo Stato si è fatto carico complessivamente di circa 900 milioni di euro per i rimborsi, una cifra che il Presidente del Consiglio ha spiegato preferisce investire in un altro modo, ovvero in ammortizzatori sociali per aiutare le classi più bisognose (che altrimenti verrebbero tagliate fuori). Fateci sapere se qualcuno di voi rientra nei 100 mila fortunati che hanno diritto al Super Cashback da 1500 euro, ed ai quali stanno arrivando i primi bonifici (riceverete prima una notifica dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’app IO). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.