Conoscerete certamente N26, il conto corrente con IBAN italiano che permette di effettuare bonifici, di addebitare i costi degli abbonamenti attivi, di pagare MAV/RAV, PagoPA, inviare denaro ad altri utenti e di pagare contactless tramite Google Pay. La versione 3.69 dell’app per Android offre un contributo decisivo per il miglioramento dell’esperienza utente offerta: si tratta di poter, adesso, impostare un budget di spesa mensile per ricevere una notifica al raggiungimento dell’80% della soglia, così da aver sempre ben chiare le spese sostenute fino a quel momento. Si ha a disposizione anche una sorta di panoramica settimanale per non perdere mai di vista le transazioni effettuate.

L’ultimo aggiornamento dell’app N26 per Android consente anche di trovare risposte ai vari dubbi tramite il Support Center. Avete già effettuato l’upgrade alla versione 3.69 dell’app per Android di N26? In caso contrario vi consigliamo di farlo immediatamente, così da poter cominciare a fruire di tutte le novità introdotte dall’upgrade, che, come vi abbiamo sopra spiegato, non sono affatto poche. N26 ormai gode di una certa fama nel settore dei servizi finanziari. Aprire un conto direttamente da app richiede appena pochi minuti: tra l’altro, potrete già iniziare a pagare tramite lo smartphone, pur non avendo ancora ricevuto la vostra carta.

ARTICOLI CORRELATI

N26 offre anche la possibilità di creare spazi appositi in cui conservare il proprio denaro per una qualsivoglia spesa che si intende effettuare (una sorta di salvadanaio virtuale, per farvela breve, da cui non potrete attingere per i pagamenti di tutti i giorni, a meno che non siate voi a deciderlo appositamente), che può tornare comodo in diverse situazioni. Il servizio è in costante aggiornamento per poter garantire la migliore esperienza utente ai clienti. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.