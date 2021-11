Per gli utenti non vedenti ed ipovedenti non è facile riconoscere, tra loro, le carte di pagamento: ecco perché sono state lanciate le Mastercard Touch Card, uguali in tutto e per tutte alle carte tradizionali, fatta eccezione per una piccola incisione posta sul versante destro del corpo, di forma circolare per le carte di credito, squadrata per quelle di debito e triangolare per le prepagate.

Le Mastercard Touch Card sono state progettate con IDEMIA, un’azienda tecnologica che sviluppa patenti di guida, carte di pagamento biometriche e schede mobili. Va anche detto che le Mastercard Touch Card sono del tutto compatibili con i POS e gli ATM. Niente di eccezionale, voi penserete, eppure è sufficiente questo a fare la differenza per gli utenti non vedenti ed ipovedenti, che altrimenti avrebbero seri problemi nel riconoscere le carte di pagamento da utilizzare al momento di effettuare la transazione o di procedere ad un prelievo allo sportello (parliamo di più di 2 miliardi di persone in tutto il mondo). Il Royal National Institute of Blind People (RNIB) in UK ed il VISIONS/Services for the Blind and Visually Impaired negli USA hanno entrambi approvato la lodevole iniziativa delle Mastercard Touch Card, che fa seguito a True Name, una carta di pagamento che permette di aggiungere il nome che più rappresenta la propria identità di genere, nel segno dell’inclusività.

ARTICOLI CORRELATI

I pagamenti digitali nel nostro Paese sono sempre più diffusi: pensate che nel primo semestre del 2021 è stata registrata una crescita del 23% rispetto allo stesso arco temporale dello scorso anno, con le carte prepagate pronte a rubare la scena alle carte di credito, in netta diminuzione a confronto. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.