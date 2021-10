C’è la possibilità di non poter più sospendere l’RC auto e moto in futuro, almeno secondo quanto disposto dal Parlamento Europeo in merito all’approvazione della modifica della direttiva 2009/103 in merito alla normativa sulla Responsabilità Civile. La novità farebbe scattare l’obbligo di RC auto e moto anche per i veicoli fermi su suolo privato, almeno secondo la volontà della Corte Europa di Giustizia. Non rientrano nella categoria le vetture senza ruote o motore, che non possono circolare date le mancanze costitutive per gli spostamenti.

Un provvedimento che farà molto discutere, e che di certo non piacerà a tutti quei conducenti che erano soliti sospendere la propria assicurazione nei periodi di mancato utilizzo del mezzo (pensate alle moto nella stagione invernale, oppure a quei veicoli di vecchia data parcheggiati in garage, che adesso dovranno avere una RC auto e moto attiva, potendo teoricamente circolare, pur non facendolo nel concreto). Bisogna anche dire che, dopo il via libera del Consiglio Europeo (su cui ci sono pochi dubbi), l’emendamento dovrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE. Da quel momento, i Paesi membri avranno 24 mesi per adeguarsi alle nuove direttive. L’obbligo della RC auto e moto anche per i veicoli fermi in garage scatterà tra diverso tempo, possiamo, se non altro, dirvi questo.

Immediata la reazione di Assoutenti, del tutto contraria ai nuovi emendamenti, destinati solo ad arricchire le casse delle compagnie assicurative, già dense di lauti guadagni dopo il lockdown della pandemia da Covid-19 (periodo in cui, come tutti voi ricorderete, i veicoli privati, salvo rare eccezioni, non hanno potuto circolare per via delle limitazioni imposte dal Governo allo scopo di arginare i contagi). Il fatto di non poter più, in futuro, sospendere l’RC auto e moto in futuro vi infastidisce? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo.