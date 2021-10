Sembrano un rossetto, ma in realtà sono un paio di cuffie le Huawei FreeBuds 4 Lipstick, studiato appositamente per un pubblico glamour. Parliamo di un’edizione molto speciale dei nuovi auricolari true wireless dell’OEM cinese, del tutto uguali alla versione standard dal punto di vista tecnico, ma contraddistinte da un design unico a dir poco. Le cuffie Huawei FreeBuds 4 Lipstick richiamano la forma ed i colori di un rossetto per le labbra (di quelli che non passano inosservati e che fanno girare tutti): la custodia, nera e oro, si apre proprio come un rossetto, lasciando scorgere gli auricolari, di un bel colore rosso intenso. Il case ha dimensioni di 70 x 27,4 x 27,4mm e presenta una batteria da 410mAh (20 ore di autonomia con cancellazione attiva del rumore e 24 ore con tale funzione disattivata).

Ogni auricolare ha un peso di 4,1 gr. ed include una batteria da 30mAh (4 ore di ascolto musicale). Le cuffie le Huawei FreeBuds 4 Lipstick vantano la funzione di cancellazione attiva del rumore con suono in alta definizione (vi lasciamo immaginare la qualità del suono emesso), la possibilità di collegamento a due dispositivi nello stesso momento (con switch immediato da uno all’altro). I controlli sono touch e consentono la regolazione del volume senza dover utilizzare lo smartphone o lo smartwatch a cui sono associate, come pure di accettare o rifiutare le chiamate telefoniche o di gestire la riproduzione musicale.

ARTICOLI CORRELATI

Il prezzo delle cuffie le Huawei FreeBuds 4 Lipstick è di 229 euro, con disponibilità nei prossimi giorni sullo store ufficiale del colosso cinese (vi daremo in tempo reale tutte le notizie non appena gli auricolari fanno il loro ingresso trionfala nel negozio online dell’OEM). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.