OPPO K9s è stato ufficializzato in Cina: parliamo di un device di fascia media dotato di connettività 5G, molto ben bilanciato. Il terminale include uno schermo LCD da 6.59 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz. OPPO K9s è spinto dal processore Snapdragon 778G (processo produttivo a 6nm, 4 x 2,4 GHz + 4 x 1,8 GHz Kryo 670 CPU e GPU Adreno 642L), con 6/8GB di RAM LPDDR4x e 128GB di storage UFS 2.2. Il telefono vanta un sistema di raffreddamento a liquido composito multidimensionale con fogli di grafite.

La fotocamera posteriore include un sensore principale da 64MP (apertura f/1.7), un ultrawide da 8MP (119°, apertura f/2.2), sensore macro da 2MP (apertura f/2.4). Android 11 con ColorOS 11.2 muovono i fili della parte software. Non manca il supporto dualSIM (nano + nano). Il lettore di impronte digitali è collocato sul lato, mentre la selfie-cam include un sensore da 16MP con apertura f/2.4. Presente il jack per le cuffie da 3.5mm. Tante le connettività supportate, tra cui l’5G SA/NSA di cui sopra, il doppio 4G VoLTE, il Wi-Fi 6 802.11ax (2.4GHz + 5GHz) 2×2 MIMO, il Bluetooth 5.2, il GPS con GLONASS e l’USB-C. La batteria ha una capacità di 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 30W. Le dimensioni sono pari a 164,43×75,88×8,52 mm, distribuite in un peso di 199 gr. 164,43×75,88×8,52 mm.

OPPO K9s è disponibile in Cina nelle colorazioni Obsidian Black, Neon Sliver e Magic Purple, al prezzo di circa 228 euro al cambio attuale per il modello con 6GB di RAM e 128GB di storage, oppure a 255 euro circa per quello con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Non sappiamo se il prodotto verrà mai commercializzato in altri Paesi. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.