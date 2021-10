Il destino del Huawei Nova 9 4G pare intrecciarsi al mercato europeo: dopo essere stato lanciato in Cina qualche settimana fa, il device si prepara ad essere presentato da noi il 21 ottobre, a margine di un evento dedicato nella città di Vienna. Il leaker ‘@snoopytech‘ su Twitter ha deciso di condividere parte delle specifiche tecniche del telefono, davvero niente male per un device di fascia intermedia (anche se poi vedremo che il costo potrebbe non essere tanto irrisorio come qualcuno, noi compresi, avrebbe sperato). Vediamo insieme le caratteristiche principali venute fuori. Il Huawei Nova 9 4G vanta uno schermo OLED da 6.57 pollici con risoluzione FullHD+ (2340 x 1080 pixel a 392ppi), ed è spinto dal processore Snapdragon 778G 4G, con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (non c’è la possibilità di espanderla tramite microSD).

La fotocamera del Huawei Nova 9 4G è quadrupla, con un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 8MP, un sensore macro da 2MP ed uno di profondità per l’effetto Bokeh, sempre da 2MP. La batteria ha una capacità da 4300mAh, con supporto alla ricarica rapida SuperCharge da 66W. Le colorazioni disponibili sono due, ovvero Starry Blue e Black. Il Huawei Nova 9 4G dovrebbe arrivare in Europa con a bordo Android 11 ed EMUI 12 (in Cina è venduto con HarmonyOS 2.0, il sistema operativo proprietario dell’OEM), che verrà presto aggiornato ad Android 12.

ARTICOLI CORRELATI

Everything on the Huawei Nova 9 (Europe)

Qualcomm Snapdragon 778G 4G

6,57" OLED FHD+ 392 ppi

EMUI 12.0 (based on Android 11)

8 GB RAM + 128 GB ROM

50 Megapixel Main

8 Megapixel Ultra Wide

2 Megapixel Bokeh

2 Megapixel Macro

4300 mAh "66W SuperCharge"

499€ (Starry Blue and Black) pic.twitter.com/Ty625TY3nu — Snoopy (@_snoopytech_) October 15, 2021

Il device potrebbe avere un prezzo per il nostro mercato di 499 euro, vedendosela anche con top di gamma non recentissimi, pure venduti per quelle cifre. Bisognerà effettivamente capire il cartellino di riferimento del nuovo Huawei Nova 9 4G per l’Europa, sperando sia più basso di quello indicato. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.